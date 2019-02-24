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Galatasaray Akhisar saat kaçta, hangi kanalda? GS’de Mitroglou sürprizi
Galatasaray

Galatasaray Akhisar saat kaçta, hangi kanalda? GS’de Mitroglou sürprizi

Galatasaray Akhisar ile Süper Lig'de 23. hafta devam ediyor. Zirve takibini devam ettiren Galatasaray Akhisar maçını kayıpsız geçmek istiyor. GS'nin Akhisar ilk 11'inde sakatlığı devam eden Linnes'in yer alması beklenmiyor. Peki Galatasaray Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta?

24 Şubat 2019 16:10

Süper Lig’de 23. hafta heyecanı Galatasaray Akhisar maçı ile sürüyor. Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar’da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 3-0 kazanmıştı. Avrupa’dan elenerek taraftarlarını üzen Galatsaray Akhisar karşısında kazanarak telafi etmek istiyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler ise Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Galatasaray Akhisar saat kaçta?

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 23. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Akhisarspor’u konuk edecek. 24 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY AKHİSAR İLK 11

Galatasaray: uslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou

Akhisarspor: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Manu

LİGDE 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

Galatsaray, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa’yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

Son güncelleme 18:12 | 24 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Besiktas
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Fenerbahçe
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
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Ankaragücü
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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