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Gergin maçta gülen konuk ekip! Dört gol üç kırmızı kart
TFF 1.Lig

Gergin maçta gülen konuk ekip! Dört gol üç kırmızı kart

Kardemir Karabükspor'a konuk olan Tetiş Yapı Elazığspor, rakibini 3-1 mağlup etti. Kardemir Karabükspor'da Arda ve Yiğitcan, Tetiş Yapı Elazığspor'da ise Rüştü kırmızı kart gördü.

24 Şubat 2019 16:25

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Oğuz Eken, Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin (Berk dk. 71), Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Batuhan Kurt, Arif Bostancı (Cihan dk. 79)

Yedekler: Ferhat, Berkay, Toykan, Fatih Kızılay, Melih

Teknik Direktör: Taner Öcal

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri, Kadir Bekmezci, Samba (Muhammed dk. 86), Mustafa, Yiğitcan, Akakpo, Diarra (Cengizhan dk. 77), Tufan Kelleci, Traore, Emir (Gökhan dk. 46), Rüştü

Yedekler: Ahmet Doğan, Abdulkadir, Eren, Ahmet Burak

Teknik Direktör: Erhan Altın

Goller: Emre (dk. 50) (Karabükspor), Mustafa (dk. 14), Traore (dk. 43) Diarra (dk. 48) (TY Elazığspor)

Kırmızı kartlar: Arda (dk. 90) (Karabükspor), Yiğitcan (dk. 40), Rüştü (dk. 72) (TY Elazığspor)

Sarı kartlar: Kadir, Emir, Traore, Muhammed (Elazığspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

1′ Sol kanattan gelişen atakta Batuhan'ın ceza sahasına ortasına Ahmet'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

GOL! 14′ Şık çalımlarla rakiplerini geçerek önünü boşaltan Mustafa'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlık ağlara gitti. 0-1

GOL! 43′ Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Karabükspor savunması topu uzaklaştıramayınca Traore'nin 3 kişinin arasından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

GOL! 48′ Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Akakpo, topu müsait durumdaki Diarra'ya gönderdi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda da konuk ekip farkı 3’e çıkarmayı başardı. 0-3

GOL! 50′ Sağ kanattan Ahmet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında seken topa gelişine vuran Eser, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-3

Son güncelleme 16:25 | 24 Şubat 2019
Kardemir Karabükspor Tetiş Yapı Elazığspor
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