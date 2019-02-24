Galatasaray Akhisarspor maçı sonrası Luyindama’dan açıklama: ‘Hedefimiz gol yememek…’

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, konuğu Akhisarspor’u 90+4’te Kostas Mitroglou’nun golüyle 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Christian Luyindama gol yememenin önemine vurgu yaptı.

Luyindama, “Bütün maçlarda hedefimiz gol yememek. Gol yemediğimiz zaman devamı geliyor. Bu tür havalara Belçika’dan alışığım, orada daha da soğuk oluyor. Önemli olan kazanmaktı” dedi.

Karşılaşmada yaşadığı hafif sakatlık sonrası röportaja sol uyluğu sarılı olarak gelen Kongolu stoper, “Ufak bir darbe aldım, yarın veya öbür günü iyileşecektir” ifadelerini kullandı. Fatih Terim`den Akhisarspor maçı sonrasında fikstür tepkisi: `Dünyanın neresinde görülmüş?` Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçından sonra yaptığı açıklamada Bizi pazar, derbiyi pazartesi oynattıklarına göre bir bildikleri vardır. Dünyanın neresinde derbinin pazartesi oynandığı görülmüş? ifadelerini kullandı İlgili Haberi Oku