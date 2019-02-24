MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-0 Akhisarspor

Galatasaray Akhisarspor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı devam etti. Lider Medipol Başakşehir’in en yakın takipçisi Galatasaray, evinde 1-0’lık skorla Akhisarspor’u geçti. 45 puana çıkan Aslan, Medipol Başakşehir’i 6 puan geriden takibe devam etti.

Nefes kesen mücadelede galibiyeti getiren gol ise Kostas Mitroglou’ndan geldi. 90+4’te Kostas Mitroglou, Galatasaray kariyerinin ilk golüne imza attı ve çok önemli bir üç puanı takımına kazandırdı. Son sırada yer alan Akhisarspor ise zorlu deplasmandan puan çıkarmaya çok yaklaştı ancak olmadı, konuk ekip 18 puanda kaldı.

74 ve 78’de iki topu direkten dönen Galatasaray, direkler ve kaleci Milan Lukac’a takıldı. Lukac, 90+4’te ceza sahası dışına kadar açıldı ve topa müdahale etmek istedi, Lukac’ın temas ettiği top Yunan golcünün önünde kaldı ve Mitroglou topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

HAKEM: Suat Arslanboğa

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 82 Donk), Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 46 Selçuk İnan), Onyekuru (Dk. 86 Yunus Akgün), Mitroglou

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker (Dk. 79 Bilal Kısa), Rotman, Onur Ayık (Dk. 74 Regattin), Sissoko, Barbosa, Manu (Dk. 82 Cikalleshi)

TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak

GOL: Dk. 90+4 Mitroglou (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Mariano, Dk. 31 Emre Akbaba (Galatasaray) / Dk. 22 Zeki Yavru, Dk. 41 Rotman, Dk. 53 Aykut Çeviker, Dk. 72 Manu, Dk. 79 Lukac, Dk. 90+4 Cikalleshi (Akhisarspor)

Galatasaray’ın Akhisarspor’u konuk ettiği kritik karşılaşma öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Maça saatler kala Martin Linnes, Fernando ve Mbaye Diagne kadrodan çıkarıldı. Galatasaray’da Fatih Terim konuyla ilgili olarak üç ismin de sakatlıkları nedeniyle forma giyemediklerini ifade etti. Öte yandan Aslan’ın yıldız 10 numarası Emre Akbaba, uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez 11’de kendisine yer buldu.

Diagne, Fernando ve Linnes kadroda yok

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Mbaye Diagne, Fernando Reges ve Martin Linnes, maç kadrosunda yer almadı. Benfica ile oynanan rövanş maçında sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilen Diagne, Portekiz ekibi ile yapılan ilk müsabakada sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tendinit oluşan Fernando ve sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma olan Linnes, müsabakada forma giyemedi.

Emre Akbaba 149 gün sonra 11’de

Akhisarspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, uzun bir aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Süper Lig’in 7. haftasında 28 Eylül 2018’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, takımının yaptığı son 27 resmi müsabakada ilk 11’de görev alamamıştı. Emre Akbaba, 149 gün sonra bir maçta ilk 11’de forma giydi.

Akhisarspor’da 7 eksik

Cihat Arslan ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe getirilen Cem Kavçak yönetiminde maça çıkan Akhisarspor’da, 7 futbolcu sakatlıkları ve cezaları nedeniyle kadroda bulunmadı. Ege temsilcisinde sakatlıkları olan Mustafa Yumlu, Güray Vural, Miguel Lopes, Eray Ataseven ve Dany Nounkeu ile cezalı Josue Pesqueira ve Serginho, müsabakada görev yapamadı.

Saha zemini için özel önlem

Galatasaray Kulübü, kar yağış uyarısı üzerine aldığı önlemle saha zeminini korudu. Yağıştan etkilenmemesi için saha zeminine serilen branda maçtan önce kaldırıldı. Karşılaşma öncesinde çatıdaki karlar da çalışanlar tarafından temizlendi. Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Abdullah Çevrim için müsabakadan önce saygı duruşu yapıldı.

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