Galatasaray Akhisar özet! (Maç özeti) Mitroglou GS’ye 3 puanı getirdi

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray Akhisarspor karşı karşıya geldi. Sahaya üç puan parolasıyla çıkan iki takımın mücadelesinde gol son saniyelerde geldi. Galatasaray, Mitroglou’nun 90+5’te attığı golle Akhisarspor karşısında 1-0 öne geçti! Maça damgasına vuran bir başka an ise 74. dakikada yaşandı. Mitroglou’nun süper pasında topla buluşan Onyekuru vurdu, kaleci Lukac’ın çeldiği top direkten döndü. Topladığı 42 puanla lider Medipol Başakşehir'i en yakından takip eden Galatasaray son saniyede kazandığı puan ile büyük sevinç yaşadı. İşte Galatasaray Akhisar özeti…

GALATASARAY AKHİSAR ÖZET İZLE

ABDULLAH AVCI’DAN GALATASARAY’A GÖNDERME

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'in Bursaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, maçın ertelenmesi hakkında Twitter'da bir paylaşımda bulunan Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik'e cevap verdi.

Avcı, “Bazı kişilerle aynı dili konuşmam mümkün değil. Dünden beri yapılan bir takım algılar var. O kadar üzülüyoruz ki… Zemin ile ilgili yönetim çalışıyor. Bundan önce Ali Sami Yen'de nasıl maçlar oynanmazken İnönü'de de oynanmış ama burada tipi var. Göz gözü görmüyor. Başakşehir'in yenilmesi için şartları algıyla mı zorlayacağız? Biz oyunda kalacağız, sahada kalacağız” dedi.

Recevik, maçın ertelenmesinin ardından şu paylaşımı yapmıştı: “Bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor, biz GS olarak branda örtü ile önlemimizi aldık, stad işletmek bilgi ve tecrübe istiyor.”

Kostas Mitroglou: Donk`un hakkını yememek lazım Spor Toto Süper Lig`in 23.haftasında Galatasaray`ın Akhisarspor`u 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü kaydeden Kostas Mitroglou mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

FATİH TERİM’DEN FİKSTÜR TEPKİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90+4'te gelen golle 1-0 kazandıkları Akhisarspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken mücadeleyi Pazar günü oynamalarına tepki gösterdi.

“Bu galibiyet bize çok önemli bir moral oldu. Diagne ve Kostas ileride aynı anda oynayabilir, yeter ki ikisi istediğimiz gibi olsun. Bu hiç sorun değil. Bizi pazar, derbiyi pazartesi oynattıklarına göre bir bildikleri vardır. Dünyanın neresinde derbinin pazartesi oynandığı görülmüş?”