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FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 6. hafta 6 maçla başladı!
Milli Takımlar

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 6. hafta 6 maçla başladı!

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Turu'nun 6. haftası, 6 maçla başladı. K Grubu'nda Fransa, Rusya, Çekya, L Grubu'nda Yunanistan, Almanya ve Sırbistan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

24 Şubat 2019 22:30

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı. Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılacak takımların belirlendiği Avrupa elemelerinde K ve L gruplarının son hafta maçları oynandı.

Finlandiya’yı 91-76 yenen Rusya, K Grubu ikincisi, İsrail’i 97-76 mağlup eden Sırbistan ise L Grubu üçüncüsü olarak son hafta maçlarının ardından Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. K Grubu’nda Fransa, Rusya, Çekya, L Grubu’nda Yunanistan, Almanya ve Sırbistan, Dünya Kupası’na katılan takımlar oldu.

Yarınki maçlarla sona erecek elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

Rusya-Finlandiya: 91-76

Sırbistan-İsrail: 97-76

Gürcistan-Estonya: 77-84

Fransa-Çekya: 82-66

Bosna Hersek-Bulgaristan: 87-67

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Son güncelleme 22:30 | 24 Şubat 2019
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