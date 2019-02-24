Fatih Terim’den Akhisarspor maçı sonrasında fikstür tepkisi: ‘Dünyanın neresinde görülmüş?’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90+4’te gelen golle 1-0 kazandıkları Akhisarspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken mücadeleyi Pazar günü oynamalarına tepki gösterdi.

Perşembe günü Benfica ile Avrupa Ligi maçı oynayan sarı kırmızılı ekip, kritik maçta Akhisarspor’u Kostas Mitroglou’nun golüyle 1-0 geçti.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Terim şu ifadeleri kullandı;

“DÜNYANIN NERESİNDE GÖRÜLMÜŞ?”

“Hava toplarına vuramadığımız için ve son dakikalar da geldiği Ryan Donk’u ileriye aldık, yoksa benim totemlerim yoktur. Sonuna kadar bunların olacağını düşünüyorduk. Oyuncularımı kutluyorum, bu klasik bir kutlama değil. Cuma sabah 09:00’da gelen bir takımdan bahsediyoruz. Benim bildiğim derbiler pazar oynanır ve biz pazar oynuyoruz. Bu galibiyet bize çok önemli bir moral oldu. Diagne ve Kostas ileride aynı anda oynayabilir, yeter ki ikisi istediğimiz gibi olsun. Bu hiç sorun değil. Bizi pazar, derbiyi pazartesi oynattıklarına göre bir bildikleri vardır. Dünyanın neresinde derbinin pazartesi oynandığı görülmüş?”

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“HERHALDE BİR BİLDİKLERİ VAR”

Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçlarından geç dönmelerinden dolayı Akhisarspor müsabakasını pazartesi günü oynamak için herhangi bir başvuruda bulunup bulunmadıklarına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

“Galatasaray olarak müracaat etmemiş olabilir miyiz? Belki yazılı etmedik ama bunu söylemeye bile gerek yok. Biz cuma günü uzun yoldan geliyoruz. Derbinin pazar oynanması daha mantıklı diye düşünüyorum. Dünyanın her tarafında pazar oynanır. Derbi çok nadir pazartesi günü oynanır. Bilmiyorum ama herhalde bir bildikleri vardır. Sadece ben konuşmuyorum, profesyonellerle herkes konuşuyor. Tüm kulüpler konuşuyor. Gayet medeni şekilde. Zaten doğal olarak bazı maçları soracaklar. Çünkü perşembe, çarşamba, salı oynayanlar var. Bunu ‘Vay konuşuyor, istişare ediyor’ şeklinde almamak lazım. Herkes konuşuyor hem de herkesle konuşuyor. Biz yine profesyonellerle konuşuyoruz.”

“OYUNCULARIMI TEBRİK EDERİM”

“Sonunda 90+4. dakikada çok şükür galibiyet golü geldi. Böyle son dakika golleri bazen oyun içinde attığınız birkaç golden daha değerlidir. Galatasaraylılara çok hoş bir armağan oldu. Üç puanı hak ettik. Fedakarlıkları, istekleri ve özverileri için oyuncularımı kutluyorum.”

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“SELÇUK DAHA ÖNEMLİ İŞLER YAPACAK”

Fatih Terim, ikinci yarıda Selçuk İnan’ın oyuna girmesiyle daha çok topa sahip olduklarını belirterek, “Selçuk hem bizim takım kaptanımız hem de Galatasaray’a çok önemli hizmetler yapmış bir oyuncumuz. Bizimle 8. senesi. Bu sürede birçok şampiyonluk ve başarıya imza atmış bir oyuncu. Profesyonelliği iyi uygulayan bir oyuncu. Bize lazım. Selçuk ile burada çok şampiyonluk yaşadık. İkinci yarı Ndiaye ile beraber olunca daha çok topa sahip olduk. Daha da önemli işler yapacak. Orta sahaya ihtiyacımız var. Selçuk oyunun şeklini değiştirdi.” ifadelerini kullandı.

“ATAMADIĞI POZİSYONDAKİ VURUŞU DA BİR O KADAR KÖTÜ”

Kostas Mitroglou’nun ilk yarıdaki müsait bir pozisyonda kötü bir vuruş yaptığını anlatan Terim, “Gol vuruşu diye bir şey var. Mitroglou’nun gol attığı pozisyondaki vuruşu müthiş ama atamadığı pozisyondaki vuruşu da bir o kadar kötü. Gol vuruşu başka bir şey. Bana göre gol pozisyonuna giriyorsak sorun yok. Mesele gol pozisyonu üretebilmek ve o felsefede oynayabilmek.” değerlendirmesinde bulundu.