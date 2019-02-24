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Ercan Taner geri döndü…
Fenerbahçe

Ercan Taner geri döndü…

Spor spikeri Ercan Taner, bir süre önce istifa ettiğini duyurduğu beIN Sports'a geri döndüğ.

24 Şubat 2019 13:53

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçı spor spikeri Ercan Taner anlatacak. Bir süre önce istifa ettiği beIN Sports’a geri dönen Ercan Taner, derbi maçta mikrofonun karşısına geçecek.

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Ercan Taner, beIN Sports’a geri döndüğünü ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini anlatacağını resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ercan Taner, yaptığı paylaşımda “Eve dönüyorum… Sporseverlerle tekrar BeIN SPORTS ekranlarında buluşuyoruz. Pazartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görüşmek üzere… Gördüğüm lüzum üzerine…” yazdı. beIN Sports kanalı da Twitter hesabından Ercan Taner’e “Evine hoş geldin Ercan Tener” paylaşımı yaparak karşılık verdi.

İşte Ercan Taner’in yaptığı paylaşım:

Son güncelleme 13:53 | 24 Şubat 2019
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