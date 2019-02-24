SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Boğaziçi’nde Meclis devre dışı kaldı
Düzce Belediyesporlu oyunculardan maaş protestosu!
Kadınlar Basketbol Ligi

Düzce Belediyesporlu oyunculardan maaş protestosu!

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi takımlarından Düzce Belediyespor'un oyuncuları, 3 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Selçuklu Belediyespor maçında protestoda bulundu. Düzce Belediyesi Yönetim Kurulu Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu "3 aylık değil 1 aylık borcumuz var. ABD'li oyunculara maaş borcumuz yok, Türk oyunculara borcumuz var" ifadelerini kullandı

24 Şubat 2019 17:50

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Düzce Belediyespor’un oyuncuları, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle maç başındaki kaptıkları hava topunu rakip takıma vererek yönetimi protesto etti.

Düzce Spor Salonu´nda oynanan mücadelede Düzce Belediyespor ile Selçuklu Belediyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi olan Düzce Belediyespor oyuncuları maçın başlama düdüğü ile birlikte karşı takım oyuncuları ile anlaşarak hava topu mücadelesine girmeden ilk topu aldı.

Topu alan Düzce Belediye Spor oyuncuları 3 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle hücum yapmayarak topu rakip takıma verdi.

Düzce Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ise oyunculara 1 aylık maaş borçları olduğunu ifade ederek, “Son dönemde yaşanan ekonomik kriz bizleri de etkiledi. Ancak iddia edildiği gibi oyuncularımıza 3 aylık değil sadece 1 aylık borcumuz var. Borcumuz olan oyuncular ise Türk oyuncular. ABD’li oyuncularımıza hiç maaş borcumuz yok. Oyuncularımızın bu tavırları bizleri üzdü” dedi.

24 Şubat 2019 Philadelphia 76ers`ın paylaştığı fotoğraf şaşkına çevirdi NBA takımlarından Philadelphia 76ers`ın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf, görenleri şaşkına çevirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:50 | 24 Şubat 2019
Düzce Belediyespor Hatun Albayrak Şengüloğlu
GÜNÜN MAÇLARI
Besiktas
Bugün - 21:00
-
Fenerbahçe
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR