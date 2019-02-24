Diagne’nin dönüşü!

Mesut YILDIRIM / ÖZEL HABER Avrupa defterini kapatan Galatasaray, Akhisarspor maçıyla lige dönüyor. Bu mücadele öncesi tüm gözler devre arasında 10 milyon Euro bonservisle transfer edilen Mbaye Diagne'de. Kasımpaşa'da savunma oyuncularıyla adeta dalga geçen, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği kısa dönemde ise kalenin yerini unutan Senegalli futbolcu, eskiye dönüş adına önemli bir adım attı. Diagne, saç stilini değiştirdi. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'da saç stilini değiştirip örgülü bir model tercih eden Mbaye Diagne, bunun kendisine uğursuz geldiğine kanaat getirdi. Benfica maçında da istediği performansı gösteremeyince Diagne, Kasımpaşa'da kullandığı modele geri döndü.

Senegalli yıldız, mohikan şeklinde kestirdiği saçlarının fotoğrafını sosyal medyadan, lakabı olan ‘King Kong' görseliyle paylaştı. Taraftarlar, Diagne'ye destek mesajları attı. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim dün öğrencisiyle bir görüşme yaptı. Moralsiz gözüken öğrencisine motivasyon yükleyen Galatasaray Teknik Direktörü, “Sana çok inanıyorum. Takım arkadaşların ve taraftarlar da arkanda. Şanssızlığını kırmak için bir gol yeter. Arkası gelecek. Çalışmalarına devam et. Bu maçta kendine yakışan performansı sergileyeceksin” diye konuştu. Diagne'nin de bu konuşmadan dolayı memnun kaldığı öğrenildi.

Galatasaray`da Diagne`nin kötü performansı eleştiriliyor: `Bu hakiki Diagne mi yoksa...` Galatasaray`ın ara transferde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Benfica maçındaki performansıyla da göz dolduramadı. Sosyal medyada yıldız oyuncu için birçok eleştiride bulunulurken ilk yarıda teknik direktör Fatih Terim de yıldız futbolcuyu sert şekilde uyarması dikkatlerden kaçmadı. İlgili Haberi Oku