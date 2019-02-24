Chelsea Manchester City maçı canlı izle! İngiltere Lig Kupası Final maçı canlı yayın

Chelsea Manchester City,İngiltere Lig Kupası Final maçı için karşı karşıya geliyor. Premier Lig’in iki güçlü ekibi arasında oynanacak olan mücadele futbol severleri ekrana kilitleyecek. Peki, Chelsea Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde Chelsea Manchester City maçı canlı yayını bulunuyor.

CHELSEA MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

CHELSEA MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası Final maçı kapsamında Chelsea Manchester City arasında oynanacak karşılaşma 24 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Chelsea Manchester City maçı Bein Sports3 canlı yayını ile ekranlara gelecek.