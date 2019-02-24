CANLI YAYIN: Liverpool Manchester United canlı izle! Dev maç başladı…

Bu sezon Jürgen Klopp önderliğinde ligde fırtına gibi esen Liverpool, Solskjaer’le çıkışa geçen Mahchester United karşısında 3 puan mücadelesine çıkıyor. Bu sezon çıktığı 26 maçta 15 galibiyet, 5 yenilgi alan Manchester United, 26 maçta 20 galibiyet alıp sadece 1 kez yenilen Liverpool karşısında sürpriz yapmak istiyor. Maç eksiği ile koltuğu Manchester City'e kaptıran Liverpool ise kazanarak yeniden koltuğunu devralmak istiyor. Futbol şöleni yaşatacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler Liverpool Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. İşte karşılaşma hakkında detaylar ve Manchester United Liverpool canlı yayın bağlantısı…

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Şubat Pazar günü Old Trafford’da oynanacak ve saat 17:00'da başlayacak mücadele S Sport, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL İLK 11

Manchester United: De Gea, Young, Lindelöf, Smalling, Shaw, McTominay, Herrera, Pogba, Mata, Rashford, Lukaku.

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino.

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.