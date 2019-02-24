SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika.. TBMM başkanını seçiyor
Bursaspor Başakşehir maçının oynanacağını bildirdi
Medipol Başakşehir

Bursaspor Başakşehir maçının oynanacağını bildirdi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının bugün oynanacağı bildirildi.

24 Şubat 2019 13:34

Bursaspor Kulübü, dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Medipol Başakşehir karşılaşmasının bu akşam oynanacağını duyurdu. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi maç toplantısı yapıldığını belirten Bursaspor, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri Mümtaz Necimoğlu,Osman Yıldırım,Temel Tüysüz, maçın dördüncü hakemi Koray Gençerler ve kulübümüz adına idari menajer Altuğ Günaydın katıldı.

Sabah tekrarlanan eşgüdüm toplantısında karşılaşmanın geri kalanına, maçın tatil edildiği anda sahada olan formalarla devam edilme kararı alınmıştır.

Karşılaşma Hakemleri ve Federasyon Temsilcilerinin bildirimine göre kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır.”

23 Şubat 2019 Galatasaray`dan ertelenen Medipol Başakşehir Bursaspor maçı için tepki! Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir Bursaspor maçı için sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:40 | 24 Şubat 2019
bursaspor Medipol Başakşehir
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Bugün - 13:30
1
-
0
BB Erzurumspor
Konyaspor
Bugün - 16:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR