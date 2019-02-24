Beşiktaş Fenerbahçe derbisini SÖZCÜ yazarları yorumladı: Fenerbahçe kazanırsa sürpriz olur

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumlayan SÖZCÜ yazarları Lemi Çelik ve Yasin Yıldırım, ev sahibi ekibi favori olarak gösterdi.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Beşiktaş: Gol pozisyonuna girme sıkıntısı yok. Duran toplarda ve kanatlarda etkili. Agresif futbol oynayan siyah-beyazlılar, bireysel yeteneklerden pozisyon bulmada da ligin en iyilerinden. Ağırlıklı olarak soldan kanattan hücum etmeyi seven Beşiktaş, duran topları savunma, rakipten top çalma konusunda iyi.

Fenerbahçe: Sağ kanattan hücum etmeyi seven Fenerbahçe, duran toplarda etkili oluyor. Bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'le oynadığı üç kritik karşılaşmada da berabere kalan sarı-lacivertliler, büyük maç kaybetmedi.

ZAYIF YÖNLERİ

Beşiktaş: Bireysel hatalar Beşiktaş'ın canını yakıyor. Yetenekli oyuncuları savunmada sıkıntıları var. Rakibin ceza sahası dışından şut çekmesine izin veriyor.

Fenerbahçe: Kanatları ve duran topları savunamayan F.Bahçe, bireysel hata yapıyor. Gol şanslarındaki bitiriciliği kötü olan Kanarya, en kötü deplasman takımı.

LEMİ ÇELİK: Beşiktaş üstün

Derbinin favorisi kim?

Hem oyuncu kadrosu hem de oynamış olduğu futbola bakınca derbinin favorisi tartışmasız Beşiktaş. Son üç maçta Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbol ve almış olduğu galibiyetlerle moral ve motivasyonu da üst seviyede. Kuvvetlenip form tutan Burak Yılmaz, Beşiktaş için en büyük avantaj.

Beşiktaş’ın zayıf ve kuvvetli yönleri neler?

Beşiktaş’ın en kuvvetli yönü orta saha ve forvet hattı. Orta sahada Atiba ve Dorukhan çok formda. Forvette ise Burak Yılmaz, Lens, Quaresma ve Kagawa gerçeği var. Beşiktaş'ın ofansif olarak Fenerbahçe'ye göre çok daha üst seviyede olduğu ortada. Beşiktaş'ın zayıf yönü kalecisi ve defansın ortasındaki dağınıklık. Vida ve Mirin henüz istenen uyumu sağlayamadılar. Mirin hata yapmaya müsait bir oyuncu. Caner defansif olarak eski seviyesinde değil.

Derbinin kaderini kim belirler?

Orta saha üstünlüğünü ele geçiren takım maçı alıp götürür. Beşiktaş orta sahasında Dorukhan-Atiba ikilisi müthiş formda. Kagawa ve Quaresma'nın kalitesi de tartışılmaz. Bu anlamda siyah-beyazlı takım çok daha ağır basıyor. Beşiktaş orta sahası Fener'e nefes aldırmaz.

Yanal ve Güneş'in formu?

Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı çok daha formda olduğunu söylemeye gerek yok. Fenerbahçe'ye çok iddialı gelen Ersun hoca, başarısız sonuçlardan sonra ciddi düşüşte. İdeal 11'ini bulamadı ve özgüven kazandıramadı.

Nasıl bir derbi bekliyorsunuz?

Derbinin gollü geçeceği kesin. Bu karşılaşma, Beşiktaş forvetleriyle Fenerbahçe defansı arasında oynanacak. Fenerbahçe'de pas yapacak, takımı kontratağa kaldıracak oyuncular yok. Oyun üstünlüğünün Beşiktaş'ta olacağını görmekteyiz. Fenerbahçe'nin galip gelmesi bu kadro ve form durumu ile büyük bir sürpriz olur. 1 puan bile Fener için iyi sayılacak.

Tansiyonu yüksek bir derbi olur mu?

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı tahrik edecektir. Bu yüzden siyah-beyazlılar sakin kalmalı ve kontrollü olmalı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı kontrolsüzleştirmek isteyecek. Ev sahibi ekibin futbolcuları Fenerbahçe'nin saha içindeki agresif futbolcuların dolduruşuna gelmemeli.

Bülent Yıldırım nasıl bir maç yönetir?

Bülent Yıldırım yıllarca Fenerbahçe'yi korumuş, kollamış bir hakemdir. Beşiktaş maçlarında da Beşiktaş'a karşı bir art niyeti olmadığını göstermiş ve tarafsız maç yönetmiştir. Umarız bu müsabakada da kendisine yapıştırılan Fenerbahçeli gömleğini çıkarıp, tarafsız bir maç yönetir.

YASİN YILDIRIM: Net favori Kartal

Derbinin favorisi kim?

Saha ve seyirci avantajının yanında, son haftalardaki formuyla derbinin net favorisi Beşiktaş. Ama derbilerin favorisinin olmadığı da futbolun bir gerçeğidir. Fenerbahçe'nin büyük maçlardaki istatistikleri de bunu ortaya koyuyor. Ne kadar sıkıntılı dönemde olursa olsun derbi kaybetmeyen bir Fener var.

Fenerbahçe’nin zayıf ve kuvvetli yönleri neler?

Fenerbahçe’nin zayıf yönü çok, kuvvetli yönü yok. Deplasmanda 11 maçta 5 gol atmış ve bu konuda ligin en kötü takımı Fenerbahçe. En büyük sorunu gol. Özellikle Sadık hata yapmaya çok müsait. Ayrıca kısır bir orta sahaya sahipler. En büyük gücü yine İsla ve Dirar'ın oynadığı sağ kanat. Beşiktaş'a karşı yine bu tarafı kullanacaklar. Caner ve Quaresma'ya karşı şansları yüksek. Ancak Atiba'nın sürekli o kanatta yardıma gelerek bu ikiliyi bozacağı da kesin.

Derbinin kaderini kim belirler?

Beşiktaş açısından orta saha Fenerbahçe açısından duran toplar ve kanatlar. Orta sahada siyah-beyazlılar üstünlük kurar ama Beşiktaş'ın defansa yardıma gelmeyecek bir ön üçlüsü (Kagawa, Lens ve Quaresma) var. Gökhan Gönül aklıyla oynayan bir futbolcu ama Moses'ın hızına ayak uydurması çok zor.

Yanal ve Güneş'in formu?

Şenol Güneş her Fenerbahçe maçına psikolojik olarak etkilenmiş çıkıyor. Ama bu maçta ideal kadrosunu bulduğu için kafası çok rahat. Ersun Yanal ise çok formsuz ve kararsız. Volkan-Harun, Sadık-Serdar, Tolgay-Zajc seçimi kritik olacak.

Nasıl bir derbi bekliyorsunuz?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri her zaman izlemesi en keyifli derbi olmuştur. Bol aksiyonlu geçer. Yine aynı şekilde bir derbi izleyeceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ın oyunu hızlandıracağı, Fenerbahçe'nin ise yavaşlatacağı bir derbi bekliyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın temposun ayak uydurmaya kalkarsa, kaybeder. Sarı-lacivertli futbolcular ekstra işler yapamazsa hüsran yaşar.

Tansiyonu yüksek bir derbi olur mu?

Buna çok müsait oyuncular var. Quaresma, Caner, Jailson, Soldado ve Volkan Demirel olağan şüpheli konumunda. Gerginlik Fenerbahçe'ye yarayacaktır. Maçın 11'e 11 bitmesi sürpriz olur.

Bülent Yıldırım nasıl bir maç yönetir?

Bülent Yıldırım ne şiş yansın ne kebap tadında bir maç yönetir. Zaten böyle olduğu için derbiye atandı. Ama Bülent Yıldırım'dan çok VAR'ın başındaki hakemlerin yönetimi önem kazanıyor.