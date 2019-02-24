Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe’de Mehmet Ekici, Valbuena ve Hasan Ali Kaldırım gelişmesi!

ÖZEL HABER – Sercan Hamzaoğlu | Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan futbolculardan Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Hasan Ali Kaldırım’ın son durumu belli oldu.

25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak mücadele öncesinde üç futbolcu da topla yapılan son antrenmana katıldı.

Yıldız isimler derbi kadrosunda yer alacak ancak Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena’nın ilk 11’de olup olmayacağına maç saati karar verilecek.

Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal’ın sol bek Hasan Ali Kaldırım’a ilk 11’deki yerini geri vermesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Derbi öncesi dostluk rüzgarları! Ali Koç ve Fikret Orman canlı yayına çıkıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Pazartesi günü oynanacak derbi öncesinde iki kulübün ortak televizyon yanında bir araya gelecek. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı İlgili Haberi Oku