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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe’de Mehmet Ekici, Valbuena ve Hasan Ali Kaldırım gelişmesi!
Fenerbahçe

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe’de Mehmet Ekici, Valbuena ve Hasan Ali Kaldırım gelişmesi!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Hasan Ali Kaldırım'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

24 Şubat 2019 19:25

ÖZEL HABER – Sercan Hamzaoğlu | Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan futbolculardan Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Hasan Ali Kaldırım’ın son durumu belli oldu.

25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak mücadele öncesinde üç futbolcu da topla yapılan son antrenmana katıldı.

Yıldız isimler derbi kadrosunda yer alacak ancak Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena’nın ilk 11’de olup olmayacağına maç saati karar verilecek.

Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal’ın sol bek Hasan Ali Kaldırım’a ilk 11’deki yerini geri vermesi bekleniyor.

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Son güncelleme 20:26 | 24 Şubat 2019
beşiktaş Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım mathieu valbuena mehmet ekici
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