Beşiktaş 4’te 4 peşinde…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 23. haftanın son maçında yarın Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek Süper Lig’de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe’yi de taraftarının önünde yenip seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve takibini sürdürmek amacında.

Ligde 23. haftaya Beşiktaş 39, Fenerbahçe ise 24 puanla girdi.

LJAJIC CEZALI

Beşiktaş derbiye formda oyuncusu Adem Ljajic’ten yoksun çıkacak.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Ljajic, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti.

Öte yandan, gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup’un derbide forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle bazı antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan’la ilgili karar maçtan önce yapılacak değerlendirmelerden sonra verilecek.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta Fenerbahçe karşılaşması öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel derbide kart görmeleri halinde 24. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

GÖZLER KAGAWA’DA

Beşiktaş’ta Adem Ljajic’in yokluğunda derbide gözler Shinji Kagawa’nın üzerinde olacak.

Siyah-beyazlıların devre arasında renklerine kattığı ve geride kalan 3 maçta ikinci yarılarda görev alan Japon futbolcunun, Ljajic’in yokluğunda ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.