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Başakşehir Bursaspor maçı sonrası Samet Aybaba’dan flaş sözler: ‘Hesaplaşmamız gerekiyorsa…’
Bursaspor

Başakşehir Bursaspor maçı sonrası Samet Aybaba’dan flaş sözler: ‘Hesaplaşmamız gerekiyorsa…’

Başakşehir Bursaspor maçı sonrası Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba flaş açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Bütün şehir kenetleneceğiz. Hesaplaşmamız gerekiyorsa da sezon sonunda oturup bu hesaplaşmayı yapacağız" diye konuştu.

24 Şubat 2019 22:39

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir’e 3-0 yenilen Bursaspor’da teknik direktör Samet Aybaba, çok basit goller yediklerini söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samet Aybaba, “Bu kadar yetenekli, bireysel özellikleri değişik, lider bir takıma karşı oynuyorsanız bu kadar basit gol yemeyeceksiniz.” dedi.

Hafta içinde bu maça iyi hazırlandıklarını belirten Aybaba, şöyle konuştu:

“Hafta içinde çalışmalarımızı yaptık ama bazen istedikleriniz olmuyor. Kalenizde basit goller yerseniz, girdiğiniz 6-7 net pozisyonu atamazsanız, takım coşkusunda düşüş oluyor ve ortaya da böyle bir sonuç çıkıyor. En büyük sorunlarımızdan biri çok pozisyona girip atamamamız, savunmada da doğru pozisyon alamamamız. Artık zor fikstürden çıktık, önümüzde daha kolay maçlarımız var. Bütün şehir kenetleneceğiz. Hesaplaşmamız gerekiyorsa da sezon sonunda oturup bu hesaplaşmayı yapacağız.” 24 Şubat 2019 Abdullah Avcı: Bursaspor`un şampiyonluğunu hayal ediyoruz Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursaspor`u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:39 | 24 Şubat 2019
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