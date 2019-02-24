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Başakşehir Bursaspor maçı oynanacak mı? Başakşehir Bursa maçı saat kaçta?
Medipol Başakşehir

Başakşehir Bursaspor maçı oynanacak mı? Başakşehir Bursa maçı saat kaçta?

Bursaspor Başakşehir dün akşam olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilmesinin ardından bugün oynanacak mı merak ediliyordu. Medipol Başakşehir Bursaspor maçının bugün oynanacağı bildirildi. Peki Başakşehir Bursa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

24 Şubat 2019 16:34

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasındaki Medipol Başakşehir – Bursaspor karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından 5’inci dakikada tatil edilmişti. Bursaspor Kulübü, dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Medipol Başakşehir karşılaşmasının bu akşam oynanacağını duyurdu. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zemin temizliği çalışmaları devam ediyor. Peki Başakşehir Bursaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

24 Şubat Pazar saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BURSASPOR’DAN AÇIKLAMA

Bursaspor Kulübü, dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Medipol Başakşehir karşılaşmasının bu akşam oynanacağını duyurdu. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi maç toplantısı yapıldığını belirten Bursaspor, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri Mümtaz Necimoğlu,Osman Yıldırım,Temel Tüysüz, maçın dördüncü hakemi Koray Gençerler ve kulübümüz adına idari menajer Altuğ Günaydın katıldı.

Sabah tekrarlanan eşgüdüm toplantısında karşılaşmanın geri kalanına, maçın tatil edildiği anda sahada olan formalarla devam edilme kararı alınmıştır.

Karşılaşma Hakemleri ve Federasyon Temsilcilerinin bildirimine göre kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır.”

Son güncelleme 16:34 | 24 Şubat 2019
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