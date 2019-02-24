Aykut Kocaman’dan Fatih Terim göndermeli isyan: ‘Lige ayar veriliyor’

Atiker Konyaspor Teknik DirektörÜ Aykut Kocaman ile İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kocaman, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler’i eleştirerek, “Duygularıyla maç yönetiyor ve karanlığa doğru gidiyor. Duygularını karıştırıyor işin içine” dedi.

Kayserispor’u tebrik eden Aykut Kocaman, lige ayar verildiğini dile getirirken Fatih Terim’in haftalar önce yaptığı bir açıklamaya göndermede bulunarak, “Ülkede yıllardır en üst seviyede teknik direktörlük yapan, 4-5 sene civarında Türkiye Futbol Direktörlüğü yapan, Türkiye Futbol Direktörü’nün bir açıklaması vardı. Hakem kurullarını çok iyi tanıdığını ve lige ayar verildiğini ne kadar iyi bildiğini söyleyen, bir ülkede söylenildiğinde yer yerinden oynayacak bir açıklama son derece göz ardı edildi.” ifadelerini kullandı.

Konyaspor’un ise ligin 4’üncü sırasında yerleşmek için moral ve özgüveni kazanmak isterken yıprana yıprana gelen bir takım olduğunu belirten Kocaman, oyuncu cezaları ve sakatlıklarla bu gerçeğin daha gün yüzüne çıktığını söyledi.

Maçta biraz daha fazla topa sahip oldukları, ancak bunun kısır döngüde olduğunu belirten Kocaman, şiddet artıracak ve üstünlüğü sağlayacak oyun sergilenmediğini kaydetti.

KOCAMAN’DAN HAKEME ELEŞTİRİ : ‘DUYGULARINI KARIŞTIRIYOR”

Hakem Arda Kardeşleri eleştiren Aykut Kocaman, şunları söyledi: “Ne diyeceğimi bilmiyorum. İlginç bir durumla daha karşı karşıyayız. Akhisar maçında çok net bir penaltı. ‘VAR’ denen uygulamada görüntüye bile getirilmedi. Trabzonda olmayan penaltı, penaltı oldu. Malatya maçının son dakikasında penaltı verilmedi. Geçen hafta yaşadığımıç çok malum ters kararlar. Hakemlerle ilgili konuşmamak lazım, henfikirim. Ama nasıl konuşulmayacak. Bu genç arkadaşımız , genç ve yetenekli olduğu belli. Hiç söyleyecek bir şey yok. Ancak duygularıyla maç yönetiyor ve karanlığa doğru gidiyor. Duygularını karıştırıyor işin içine”

“HAKEMLERİ KONUŞMAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

“Babası çok uzun yıllar futbolun içinde kalmış, bizim rakiplerimizden bir tanesi, kardeşi oyunculuk yapıyor. Dolayısıyla bütün hakemlerin en hassas olması gereken adalet duygusundan daha fazla sahip olması gerekiyor. Çünkü aileden sporcu. Ancak duygularıyla maçı yönetiyor. Özellikle ben ya da benim takımımlarım olduğu zaman neden olduğunu bilmediğim duygu karışıklığı yaşıyor. Çok net Skubic’e yapılan hareket. Ayağına sırtına basış. Kırmızı kart olur ya da olmaz. En azından bakar ve sarı kart uygular. Zuta’ya hareket diyorum. Zuta, rakibe hamlesi yok. Tam tersi Mensah’ın dirseğiyle beraber suratına bir darbesi var. Maçın sonlarına doğru Fofana’ya suratına vurulan darbeyi görmedi bile. Ne yazık ki hakemler maçların sonucu etkiliyor. Bu kadar sonucu etkileyecek insanlar ortada iken hakemleri konuşmak mümkün değil.

TERİM’İN AÇIKLAMALARINA GÖNDERME: ‘BAŞKA ÜLKEDE SÖYLENSE YER YERİNDEN OYNAR”

“Ülkede yıllardır en üst seviyede teknik direktörlük yapan, 4-5 sene civarında Türkiye Futbol Direktörlüğü yapan, Türkiye Futbol Direktörünün bir açıklaması vardı. Hakem kurullarını çok iyi tanıdığını ve lige ayar verildiğini ne kadar iyi bildiğini söyleyen, bir ülkede söylenildiğinde yer yerinden oynayacak bir açıklama son derece göz ardı edildi. Söylediklerim Kayserispor’a karşı değil. Onları tebrik ettiğimi az önce söyledim. Söylediklerim ne teknik direktöre, ne futbolcuları, ne Kayserispor’a. Ancak öbür taraftan maçın gidişatını gerçekten etkileyen pek çok faktör varken, enterasan bir şekilde lige ayar verildiğini bir kez daha görüyoruz.”

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Olaylı Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili olarak açıklama yapan Fatih Terim, “Ben hayatım boyunca kayrılan tabakadan olmadım. Hayatım boyunca çalıştım, gerektiğinde özür diledim ama hiç kayrılan tabakadan olmadım. Son yıllara bakarsak, kimin kimleri kayırdığını da net görürüz. TFF’yi, başkanı, yönetim kurulundakileri, hakem kurulunu, organizasyonun içindeki aktörleri pek çok kişiden iyi tanırım ve bilirim. Skor istedikleri gibi olmadığında ya da işler iyi gitmediğinde, hedef göstererek işin içinden sıyrılacak biri olmadığımı herkes bilir” ifadelerini kullanmıştı

Fatih Terim`den Akhisarspor maçı sonrasında fikstür tepkisi: `Dünyanın neresinde görülmüş?` Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçından sonra yaptığı açıklamada Bizi pazar, derbiyi pazartesi oynattıklarına göre bir bildikleri vardır. Dünyanın neresinde derbinin pazartesi oynandığı görülmüş? ifadelerini kullandı İlgili Haberi Oku

HİKMET KARAMAN: “AYNI DİSİPLİN VE ÇALIŞKANLIKLA MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, her iki takımın puan ve oyun cetvelinde birbirine yakın seviyede takım olduğunu ve maçın son 10 dakikasına kadar Kayserispor’un bir tık daha önce galibiyeti hak eden takım olduğunu belirtti.

Lig’in 15’inci haftasında takımın başına geldiğinde ligin sondan ikinci sırasında olduklarını hatırlatan Karaman, ”İlk maçımızda Kasımpaşa ile oynadık ve ligin ikinci sırasındaydı. Bugün baktığıımızda bizim aşağımızda. Aynı disiplin ve çalışkanlıkla mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-1 Kayserispor | Süper Lig 23. hafta Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor`a konuk olan İstikbal Mobilya Kayserispor, zorlu deplasmandan 1-0`lık galibiytle ayrıldı ve yükselişine devam etti. İlk 4 mücadelesinden kopmak istemeyen Konyaspor ise üst üste 3 beraberliğin ardından dördüncü maçından yenilgiyle ayrılarak düşüşünü sürdürdü. İlgili Haberi Oku