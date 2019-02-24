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Altay 10 kişiyle kazandı
TFF 1.Lig

Altay 10 kişiyle kazandı

Deplasmanda Giresunspor'a konuk olan Altay, 26. dakikada 10 kişi kaldığı maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

24 Şubat 2019 16:05

Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Altay, deplasmanda Giresunspor’u 2-1 yendi. Altay, 26. dakikada Tavares’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen deplasmandan üç puanla dönmeyi başardı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Anıl Usta

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Orhan Taşdelen, Hüsamettin Tut (Dk. 61 Yasin Ozan), Landel, Tevfik Altındağ, Tanase, Cyriac (Dk. 42 Volkan Okumak), Emre Nefiz (Dk. 42 Muhammet Reis), Dauda

Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Yasin Palaz, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu, Putsila (Dk. 90 1 Hüsamettin Yener), Tatos (Dk. 66 Merter Yüce), Kappel, Paixao (Dk. 90 4 Sinan Özkan)

Goller: Dk. 37 Kappel, Dk. 75 Paixao (Altay), Dk. 83 Landel (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 26 Tavares (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 23 Orhan Taşdelen, Dk. 60 Aykut Demir, Dk. 77 Tevfik Altındağ, Dk. 79 Berkan Yıldırım, Dk. 87 Muhammet Reis (Giresunspor), Dk. 40 Putsila, Dk. 45 Kappel, Dk. 90 3 Aydın Bağ (Altay)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

26′ Rakibine yaptığı faul sonrası Tavares ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Altay’ı 10 kişi bıraktı.

GOL! 37′ Özgür’ün pasında topla buluşan Paixao’nun ortasında ceza sahası içinde Kappel’in şutu kaleci Kayacan'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

GOL! 75′ Hızlı gelişen Altay atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Marco Paixao’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

GOL! 82′ Sağ kanattan Dauda’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Landel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Son güncelleme 16:05 | 24 Şubat 2019
altay giresunspor
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