Abdullah Avcı’dan Galatasaray’a gönderme! ‘Bundan önce Ali Sami Yen’de…’

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir’in Bursaspor’u konuk ettiği karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, maçın ertelenmesi hakkında Twitter’da bir paylaşımda bulunan Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik’e cevap verdi.

Avcı, “Bazı kişilerle aynı dili konuşmam mümkün değil. Dünden beri yapılan bir takım algılar var. O kadar üzülüyoruz ki… Zemin ile ilgili yönetim çalışıyor. Bundan önce Ali Sami Yen’de nasıl maçlar oynanmazken İnönü’de de oynanmış ama burada tipi var. Göz gözü görmüyor. Başakşehir’in yenilmesi için şartları algıyla mı zorlayacağız? Biz oyunda kalacağız, sahada kalacağız” dedi.

Recevik, maçın ertelenmesinin ardından şu paylaşımı yapmıştı: “Bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor, biz GS olarak branda örtü ile önlemimizi aldık, stad işletmek bilgi ve tecrübe istiyor.” CANLI | Medipol Başakşehir Bursaspor 0-0 Kötü hava koşulları nedeniyle bu akşam saat 19.00`a ertelenen Medipol Başakşehir Bursaspor maçını canlı olarak SKOR`dan takip edebilirsiniz. Süper Lig`in lideri Başakşehir evinde Bursaspor`u konuk ediyor. Dün oynanması gereken ancak İstanbul`daki yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen mücadele kaldığı yerden (5. dakika) devam ediyor. İlgili Haberi Oku