Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan Savunma hattına 3 transfer yapacak olan bir futbol takımı hangi pozisyonlarda oynayan oyuncular aramaktadır? merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Savunma hattına 3 transfer yapacak olan bir futbol takımı hangi pozisyonlarda oynayan oyuncular aramaktadır?

Cevap: D: Sağ bek, sol bek, stopper

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL 2. Soruyu bilen 1.000 TL 3. Soruyu bilen 2.000 TL 4. Soruyu bilen 3.000 TL 5. Soruyu bilen 5.000 TL 6. Soruyu bilen 7.500 TL 7. Soruyu bilen 15.000 TL 8. Soruyu bilen 30.000 TL 9. Soruyu bilen 60.000 TL 10. Soruyu bilen 125.000 TL 11. Soruyu bilen 250.000 TL 12. soruyu bilen 1.000.000 TL