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MAÇ SONUCU | West Ham United 3-1 Fulham | Premier Lig 27. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | West Ham United 3-1 Fulham | Premier Lig 27. hafta

İngiltere Premier Lig 27. hafta karşılaşmasında West Ham United'a konuk olan Fulham, Ryan Babel'in gol attığı maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 3-1 mağlup olarak kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı.

23 Şubat 2019 00:42

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 27. hafta mücadelesinde West Ham United deplasmanına giden Fulham, 3-1’lik mağlubiyetle ligde kalma umutlarını iyice azalttı.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Ryan Babel’in attığı golle 1-0 öne geçen Fulham’ın sevinci fazla uzun sürmedi. Mücadelenin 29. dakikasında sahneye çıkan Javier Hernandez, West Ham United’ı 1-1’lik beraberliğe taşıdı.

Ardından 40. dakikada Issa Diop’un golüyle 2-1 öne geçen ev sahibi ekip West Ham United ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıda Fulham’ın beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken 90+1’de Michail Antonio’nun golü maçın skorunu belirledi: 3-1.

Bu sonuçla West Ham United puanını 36 yaparken, 19. sıradaki Fulham 17 puanda kalarak kümede kalma umutlarını oldukça azalttı.

Son güncelleme 00:42 | 23 Şubat 2019
Fulham ingiltere premier lig West Ham United
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