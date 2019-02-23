MAÇ SONUCU | West Ham United 3-1 Fulham | Premier Lig 27. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 27. hafta mücadelesinde West Ham United deplasmanına giden Fulham, 3-1’lik mağlubiyetle ligde kalma umutlarını iyice azalttı.
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Ryan Babel’in attığı golle 1-0 öne geçen Fulham’ın sevinci fazla uzun sürmedi. Mücadelenin 29. dakikasında sahneye çıkan Javier Hernandez, West Ham United’ı 1-1’lik beraberliğe taşıdı.
Ardından 40. dakikada Issa Diop’un golüyle 2-1 öne geçen ev sahibi ekip West Ham United ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıda Fulham’ın beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken 90+1’de Michail Antonio’nun golü maçın skorunu belirledi: 3-1.
Bu sonuçla West Ham United puanını 36 yaparken, 19. sıradaki Fulham 17 puanda kalarak kümede kalma umutlarını oldukça azalttı.