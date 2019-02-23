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MAÇ SONUCU | Paris Saint Germain 3-0 Nimes
Fransa Ligue 1

MAÇ SONUCU | Paris Saint Germain 3-0 Nimes

Fransa Ligue 1'de sahasında Nimes'i ağırlayan Paris Saint Germain 3-0 galip geldi.

23 Şubat 2019 21:32

Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Nimes’i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 26. haftasında Parc des Princes Stadı’nda Nimes’i ağırlayan PSG, 40. dakikada Christopher Nkunku, 69. ve 89. dakikalarda yıldız oyuncusu Kylian Mbappe’nin golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Mbappe, ligdeki toplam gol sayısını 22’ye çıkararak krallık yarışında en yakın rakibi takım arkadaşı 17 gollü Edinson Cavani ile arasındaki farkı daha da açtı.

Puanını 68’e çıkaran PSG, ligde açık ara farkla liderliğini sürdürdü. Nimes ise 36 puanla 11. sıraya geriledi. 23 Şubat 2019 MAÇ SONUCU | Burnley 2-1 Tottenham Premier Lig`in 27. haftasında Tottenham, deplasmanda Burnley`ye 2-1 mağlup oldu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:32 | 23 Şubat 2019
fransa ligue 1 Nimes Paris Saint Germain
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