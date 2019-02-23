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MAÇ SONUCU | Milan 3-0 Empoli | Serie A 25. hafta
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Milan 3-0 Empoli | Serie A 25. hafta

İtalya Serie A 25. hafta karşılaşmasında Empoli'yi ağırlayan Milan, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip gelirken Hakan Çalhanoğlu ilk golün asistini yaptı. Empoli'de forma giyen Salih uçan ise 66. dakikada oyuna girdi.

23 Şubat 2019 00:31

SKOR DIŞ HABERLER /İtalya Serie A 25. hafta mücadelesinde Empoli’yi konuk eden Milan, ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 galip gelerek yükselen grafiğini sürdürmeyi başardı.

Ara transferde Milan’a gelen Krzystof Piatek, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 49. dakikada yine ağları sarsarken asist Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi. Bu golden iki dakika sonra Franck Kessie skoru 2-0 yaptı.

Empoli forması giyen Salih Uçan yedek kulübesinde başladığı maça 66. dakikada dahil olurken bir dakika sonra Samu Castillejo’nun golüyle Milan 3-0’lık üstünlüğü sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 45 yaparak 4. sıradaki yerini korudu.

Empoli ise 21 puanda kalarak küme düşme hattına biraz daha yaklaştı.

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Son güncelleme 00:31 | 23 Şubat 2019
empoli milan serie a
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