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MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği Ümraniyespor 2-1
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği Ümraniyespor 2-1

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

23 Şubat 2019 18:11

4 maçlık yenilgi serisini geçen hafta Elazığspor’u deplasmanda 2-1 yenerek sonlandıran Gençlerbirliği, Ümraniyespor engelini de aynı skorla geçti.

Gençlerbirliği, kendisi gibi zirve mücadelesi veren Ümraniyespor’u 2-1 yendi. Başkent temsilcisi, 11. dakikada Yasir Subaşı’nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 2. yarıya hızlı başlayan Gençlerbirliği, 47. dakikada Stancu’nun sayısıyla 2-0’ı buldu. 83. dakikadaki Leandrinho’nun golü konuk ekibi umutlandırsa da karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 47 yaptı ve maç fazlasıyla lider Denizlispor ile puanları eşitledi. Ümraniyespor ise 41 puanda kaldı.

Son güncelleme 18:11 | 23 Şubat 2019
Gençlerbirliği Ümraniyespor
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