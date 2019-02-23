MAÇ SONUCU | Cardiff City 1-5 Watford | Premier Lig 27. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 27. hafta mücadelesinde Cardiff City deplasmanına konuk olan Watford, hücum oyuncularının üstün performansı sayesinde sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

İlk yarıyı Gerard Deulofeu’nun 18. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Watford, ikinci yarıda ev sahibi Cardiff’i adeta darmaduman etti. Maçın 61. ve 63. dakikalarında attığı gollerle hat-trick yapan Deulofeu skoru 3-0’a getirdi.

Karşılaşmanın 73. dakikasında bu kez kaptan Troy Deeney sahneye çıktı ve skoru 4-0 yapan isim oldu. Ev sahibi ekip Cardiff City’de savunma oyuncusu Sol Bamba 82. dakikada rakip ceza sahası içinde yaşanan karambolden faydalanarak topu ağlara yolladı ve durumu 4-1’e getirdi.

Ancak maçtaki son sözü yine Watford kaptanı Troy Deeney söyledi ve 90+1’de gelen golle Watford sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Watford puanını 40 yaparken Cardiff City 25 puanda kaldı.

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