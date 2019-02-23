MAÇ SONUCU | Burnley 2-1 Tottenham

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Tottenham, konuk olduğu Burnley’ye 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, Turf Moor Stadı’nda Burnley’nin konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi Burnley, 57. dakikada Chris Wood’un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Tottenham, 65. dakikada yıldız oyuncusu Harry Kane’in ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. Kontrataklarla etkili olan Burnley, 83. dakikada Ashley Barnes’ın golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 3. sıradaki Tottenham ile lider Manchester City arasındaki puan farkı 5’e çıktı. Burnley ise 30 puan ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi.

MAÇ SONUCU | Cardiff City 1-5 Watford | Premier Lig 27. hafta İngiltere Premier Lig 27. hafta karşılaşmasında Cardiff City ile karşılaşan Watford, deplasmanda aldığı 5-1`lik galibiyetle harika bir zafere imza attı. Maçın yıldızı ise hat-trick yapan Gerard Deulofeu oldu. İlgili Haberi Oku