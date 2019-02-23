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Hüseyin Aydın: ‘Kulüplerin nakit akışını düzenlemek istiyoruz’
Futbol

Hüseyin Aydın: ‘Kulüplerin nakit akışını düzenlemek istiyoruz’

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kulüplerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili, "Biz bu endüstrinin ayakta kalmasını, rekabetin ve bu değerin sürmesini istiyoruz. 3 büyük kulübün yıllık ortalama geliri 600 milyon TL civarındadır. Şampiyon olacak bir takımı 250 milyon TL'ye kurabilirsiniz. Nakit akışlarında bozukluk var, teminatta sıkıntı yok. Biz nakit akışkanlıklarını düzenlemek istiyoruz. Sadece biz değil UEFA, TFF, kreditör olarak biz de istiyoruz, müşterimiz de istiyor" dedi.

23 Şubat 2019 11:14

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Balkantürksiad’ın düzenlediği sinerji toplantılarına katıldı.

Futbol kulüpleri ile ilgili konuşan Aydın, “Biz zaten spor kulüpleri ile çalışıyoruz. Spor kulübü ile çalışan bir sürü banka var. Ne kadar destek vermişsek, hepsini piyasa koşullarında vermişiz. Spor bir ekonomidir. Yayıncı kuruluşun Türkiye’deki yayına verdiği rakam 500 milyon dolardır. Futbol ekonomisidir. Biz bu endüstrinin ayakta kalmasını, rekabetin ve bu değerin sürmesini istiyoruz. 3 büyük kulübün yıllık ortalama geliri 600 milyon TL civarındadır. Şampiyon olacak bir takımı 250 milyon TL’ye kurabilirsiniz. Nakit akışlarında bozukluk var, teminatta sıkıntı yok. Biz nakit akışkanlıklarını düzenlemek istiyoruz. Sadece biz değil, UEFA, TFF, kreditör olarak biz de istiyoruz, müşterimiz de istiyor. Kimseyle yüzde 8 ile bir kredi yapılandırması, ülkenin kaynaklarını çar çur falan etmedik. Bir ticaret yapıyoruz. Bunları verirken de son derece uygun koşullar ile veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 11:17 | 23 Şubat 2019
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray Hüseyin Aydın
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