Göztepe´de Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Bugün sabah yapılan antrenmana çıkan deneyimli çalıştırıcı ardından Başkan Mehmet Sepil´le görüştü. Görüşmenin sonunda ayrılık kararı çıkarken, Kemal Özdeş, Urla Adnan Süvari Tesisleri´nde futbolcular ve personelle vedalaştı. Sarı-kırmızılıların çarşamba günü Türkiye Kupası´nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı çeyrek final rövanş maçına altyapı antrenörlerinden biriyle çıkacağı ifade edildi.

Göztepe´nin kısa süre içinde resmi açıklama yapacağı bildirildi. Bayram Bektaş´ın yerine 16’ncı haftada göreve başlayan Kemal Özdeş, Göztepe´de beklenen çıkışı gösteremedi. İzmir ekibiyle 8 lig maçına çıkan deneyimli çalıştırıcı 2 galibiyet elde ederken, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Özdeş´le vedalaşan yönetimin Rıza Çalımbay başta olmak üzere İbrahim Üzülmez, Hamza Hamzaoğlu ve Mesut Bakkal gibi isimlere yöneleceği kaydedildi.

Göztepe taraftarından Trabzonspor maçında derslik hareket! Spor Toto Süper Lig`in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe`yi 3-1 mağlup ederken ev sahibi ekibin taraftarlarının bordo mavili oyuncuları alkışlaması ve maçtan sonra tribüne çağırması takdir topladı. İlgili Haberi Oku