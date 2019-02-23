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Göztepe´de Kemal Özdeş dönemi sona erdi
Göztepe

Göztepe´de Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig´de evinde Trabzonspor´a 3-1 yenilerek düşme hattına iyice yaklaşan Göztepe´de eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Kemal Özdeş´le yollar ayrıldığı öğrenildi. 

23 Şubat 2019 19:02

Bugün sabah yapılan antrenmana çıkan deneyimli çalıştırıcı ardından Başkan Mehmet Sepil´le görüştü. Görüşmenin sonunda ayrılık kararı çıkarken, Kemal Özdeş, Urla Adnan Süvari Tesisleri´nde futbolcular ve personelle vedalaştı. Sarı-kırmızılıların çarşamba günü Türkiye Kupası´nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı çeyrek final rövanş maçına altyapı antrenörlerinden biriyle çıkacağı ifade edildi.

Göztepe´nin kısa süre içinde resmi açıklama yapacağı bildirildi. Bayram Bektaş´ın yerine 16’ncı haftada göreve başlayan Kemal Özdeş, Göztepe´de beklenen çıkışı gösteremedi. İzmir ekibiyle 8 lig maçına çıkan deneyimli çalıştırıcı 2 galibiyet elde ederken, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Özdeş´le vedalaşan yönetimin Rıza Çalımbay başta olmak üzere İbrahim Üzülmez, Hamza Hamzaoğlu ve Mesut Bakkal gibi isimlere yöneleceği kaydedildi.

23 Şubat 2019 Göztepe taraftarından Trabzonspor maçında derslik hareket! Spor Toto Süper Lig`in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe`yi 3-1 mağlup ederken ev sahibi ekibin taraftarlarının bordo mavili oyuncuları alkışlaması ve maçtan sonra tribüne çağırması takdir topladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:34 | 24 Şubat 2019
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