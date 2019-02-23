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Göztepe’de isyan bayrağı 
Göztepe

Göztepe’de isyan bayrağı 

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor yenilgisinin ardından evinde de Trabzonspor'a 3-1 kaybederek iyice düşme korkusu yaşamaya başlayan Göztepe'de isyan bayrağı açıldı. 

23 Şubat 2019 14:05

Bornova Stadı’nı tıklım tıklım dolduran ve takıma 90 dakika boyunca büyük destek veren taraftarın alınan mağlubiyet ve kötü oyun sonrası sabrı taştı. Ara transfer döneminde yeteri kadar takviye yapmadığı gerekçesiyle yönetimi eleştiren futbolseverler oyuncuları ıslıklarken, teknik direktör Kemal Özdeş’i de istifaya davet etti.

Özellikle sol bek Berkan ve bir türlü beklentileri karşılayamayan golcü Jerome’un oyundan çıkarken yuhalanan taraftarlar, “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” tezahüratlarıyla stadı inletti. İkinci yarıda beklenen seviyeye gelemeyen futbolcular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşadı. Taraftarın görevini bırakmasını istediği Kemal Özdeş, tepkileri doğal karşıladığını söyledi. “Kesinlikle toparlanacağız” diyen Özdeş’e camianın da güven duygusunun azaldığı öğrenildi.

Son 6 maçta 5 yenilgi alan Göztepe’de yönetimin Kemal Özdeş’le bir araya geleceği ve kötü gidişatın nedenlerini soracağı ifade edildi. Deneyimli teknik adamla yolların ayrılabileceği hatta alternatif isimlerin de gündeme geldiği öğrenildi. Yönetimin Kemal Özdeş’le vedalaşması halinde ilk teklifi Rıza Çalımbay’a götüreceği sızan haberler arasında. Daha önce Göztepe’de görev yapan Çalımbay’ın da sarı-kırmızılı camiayı çok sevdiği ve teklif gelmesi durumunda sıcak yaklaşacağı vurgulandı.

23 Şubat 2019 Göztepe taraftarından Trabzonspor maçında derslik hareket! Spor Toto Süper Lig`in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe`yi 3-1 mağlup ederken ev sahibi ekibin taraftarlarının bordo mavili oyuncuları alkışlaması ve maçtan sonra tribüne çağırması takdir topladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:05 | 23 Şubat 2019
göztepe isyan taraftar
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