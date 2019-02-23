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Göksel Gümüşdağ: Bu kadar ağır hava şartlarının olacağını düşünmüyorduk
Medipol Başakşehir

Göksel Gümüşdağ: Bu kadar ağır hava şartlarının olacağını düşünmüyorduk

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Bu kadar ağır şartın olacağını düşünmüyorduk. Ben köprüden geçtim bir şey yoktu. Burada daha ağır şartlarda bir hava var” diye konuştu.

23 Şubat 2019 19:59

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile Bursaspor maçının hava muhalefeti sebebiyle oynanmama kararının alınmasının ardından Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ı uğurladıklarını belirten Gümüşdağ, “İnanılmaz bir hava var burada yoğun bir tipi şeklinde. Zemindeki kar sürekli temizleniyor ama ondan daha önemlisi görüş sıkıntısı var hakem, kaleciler ve oyuncular açısından. Bursaspor Kulübü Başkanımızla biz de bu karara katıldık.

Yarın aynı saatte bir daha bakılıp karar verilecek. Bu kadar ağır şartın olacağını düşünmüyorduk. Ben köprüden geçtim bir şey yoktu. Burada daha ağır şartlarda bir hava var. Bunu ön görmek olmuyor. Hava iyi olursa yarın hakemin kararıyla oynayacağız” diye belirtti. 23 Şubat 2019 Medipol Başakşehir-Bursaspor maçına kar engeli! Son dakika gelişmesi... Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Medipol Başakşehir ve Bursaspor arasında oynanan mücadele 5. dakikada yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Hava durumunun uygun olması halinde mücadele yarın (Pazar) 19:00`da kaldığı yerden devam edecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:59 | 23 Şubat 2019
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