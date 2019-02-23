Galatasaray’dan ertelenen Medipol Başakşehir Bursaspor maçı için tepki!

Spor Toto Süper Lig’in 23.haftasında oynanacak Medipol Başakşehir Bursaspor mücadelesi kötü hava şartları nedeniyle ertelendi. Şartların uygun olması durumunda yarın (Pazar) saat 19.00’da 5.dakikadan itibaren tekrar oynanması beklenen Medipol Başakşehir Bursaspor maçı için Galatasaray cephesinden imalı bir çıkış geldi.

Hakem Halis Özkahya’nın tatil ettiği mücalenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik sarı kırmızılı taraftarlara bir duyuruda bulundu.

‘METEOROLOJİ GÜNLERDİR SÖYLÜYOR’

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerine gönderme yapan Recevik maçın kötü hava şartları nedeniyle ertelenmesine ilişkin atıfta bulunarak, ”Sevgili Galatasaraylılar… Bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor. Biz GS olarak branda örtü ile önlemimizi aldık. Stat işletmek bilgi ve tecrübe istiyor. Hiç bir sorunumuz yok, yarınki maçımıza hepinizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yönetici Mahmut Recevik’in bu paylaşımı sosyal medyada maçın ertelenmesine bir tepki olarak yorumlandı. Sarı kırmızılı taraftarlar yaptıkları etkileşimlerle Recevik’e destek verdi.

Galatasaray, İstanbul’da hafta sonunda beklenen yoğun kar yağışı ve don tehlikesine karşın önlemini almıştı. Stadyum görevlileri cuma günü akşam saatlerinde yeşil zeminin üzerini branda ile kapatarak olumsuz hava koşullarına karşı çimleri koruma yoluna gitmişti.