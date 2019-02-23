Fikret Orman Divan Kurulu Toplantısı’nda sert çıktı! ‘Biz dilenmedik’

Beşiktaş’ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı’nda gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Divan üyelerine yaptığı konuşma sırasında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’a büyük göndermeler yaptı.

MAL SATMADIK, KİMSEDEN PARA DİLENMEDİK

Şu ana kadar kimseden para dilenmediklerini ifade eden Orman, “F.Bahçe ve G.Saray’dan özür diliyorum ama tabloları anlatmak için bu karşılaştırmayı yapmak zorundayım. Biz 5 sene önce geldiğimiz zaman 326 milyon dolar borcumuz vardı, rakiplerimizin borcu ise bunun yarısındaydı, ayrıca gelirleri de bizden iki katkı fazlaydı. Stadyum projelerini bitirmişlerdi. Rakiplerimize bakalım. Bir tanesi iki tane mülk sattı. Diğer rakibimiz, yeni başkanları geldi, yeni bir çalışma yaptı ve okuduğum kadarıyla onların da 600 milyon dolara yakın borçları var. Ben, Beşiktaş’ta kimseye malını satalım demedim. Beşiktaş olarak kimsenin kapısına gitmedik, bir kişiden para dilenmedik. Bir kez bile kampanya yapmadık, bir kez bile malımızı satmadık” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük camiasının Beşiktaş olduğunu vurgulayan Orman, “2 sene UEFA’ya gidemedik. 3 sene stadyum geliri olmadan oynadık. 3 sene deplasmana gittik, bunun maliyetlerini ödedik. 2 büyük yaratılıyor derken, Türkiye’nin en büyük camiası Beşiktaş derken, bunu herkese ispat etmedik mi? Göreve geldikten sonra Beşiktaş tarihinde olmayan oyuncu satışını yaptık. Ben kimsenin aldığı oyuncuyu satmadım” dedi.

Beşiktaş borcunu açıkladı! 2 milyar TL... Beşiktaş`ın 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı. Bu toplantıda siyah beyazlıların borcu, 2 milyar 314 milyon TL olarak açıklandı. İlgili Haberi Oku