Fenerbahçe taraftarı ‘Beşiktaş maçında yokuz’ dedi, kulüp açıklama yaptı!

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’in 23. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçının biletleriyle ilgili açıklama yayınladı.

Sarı lacivertlilerin bazı tribün grupları, deplasman biletleri taleplerinin karşılanmadığı konusunda yönetime tepki göstermiş ve Beşiktaş deplasmanında olmayacaklarını açıklamıştı.

Grubumuz adına bjk deplasmanı için yaptığımız bilet talebine, adaletli dağılım adı altında bir nevi bir çok arkadaşımızı dışarda bırakmamız gerektiğini ima eden komik bir sayıyla dönülmesine cevap olarak; hiçbir üyemizle bu deplasmanda olmayacağımızı bildiriyoruz. İnönü’de yokuz. pic.twitter.com/xGUETe1r0o — 1907 Gençlik (@1907Genclik) 21 Şubat 2019

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüze iletilen taleplerin neredeyse %70'ine olumlu yanıt vermemiz maalesef matematiksel olarak mümkün olamamıştır.” ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama;

“Fenerbahçemizin, 25 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç için kulübümüze başvuruda bulunarak bilet taleplerini ileten tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Bu doğrultuda, taraftarlarımızdan gelen 7.000'e yakın bilet talebine karşılık kulübümüzün Vodafone Park'ta sahip olduğu bilet sayısının sadece 2.024 adet olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak isteriz.

Deplasman şartlarında sahip olduğumuz bilet sayısı göz önüne alındığında, kulübümüze iletilen taleplerin neredeyse %70'ine olumlu yanıt vermemiz maalesef matematiksel olarak mümkün olamamıştır.

Dün akşam itibariyle bilet talepleriyle ilgili serzenişte bulunan tüm taraftarlarımıza bu hususları önemle hatırlatır, kayıtsız şartsız Fenerbahçemizin yanında olan tüm taraftarlarımıza canıgönülden teşekkürlerimizi sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü”