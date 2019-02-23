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Diego Simeone’den özür açıklaması
İspanya La Liga

Diego Simeone’den özür açıklaması

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Juventus maçında yaptığı hareketten dolayı özür diledi.

23 Şubat 2019 17:14

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hafta içi Juventus’a karşı oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçta yaptığı hareketten dolayı özür diledi.

Simeone, İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 25. haftasında yarın Villarreal’e karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Arjantinli teknik adam, Juventus maçında tribünlere dönerek yaptığı tepki çeken hareketinden dolayı özür dileyerek, “Biliyorsunuz ki ben mazeret arayan biri değilim. Geçen günkü hareketten dolayı kırılanlardan ve Juventus’tan özür dilerim. Kötü bir ifade tarzıydı. Konuyu kapatmak için bunu hemen söylemek istedim.” diye konuştu.

Diğer yandan, maç sonunda Juventuslu futbolcu Cristiano Ronaldo’nun gazetecilerin önünden geçerken, Şampiyonlar Ligi kupasını kastederek, “Bende 5 tane var. O çocukların (Atletico Madridli futbolcular) hiç yok.” şeklindeki sözleriyle ilgili, bu tip şeylerin futbolun içinde olduğunu ifade etti.

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Son güncelleme 17:16 | 23 Şubat 2019
Atletico Madrid Diego Simeone
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