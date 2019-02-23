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MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-2 Antalyaspor
Futbol

MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-2 Antalyaspor

Spor Toto Süper Ligi 23. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in takımı Sivasspor İle Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan konuk ekip Antalyaspor 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

23 Şubat 2019 12:53

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta mücadelesinde Hakan Keleş’in takımı Sivasspor ile Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 2-1’lik skorla kazandı. Antalyaspor’un gollerini 36. dakikada Nazım Sangare ve 45. dakikada penaltıdan Souleymane Doukara kaydetti. Sivasspor’un golünü 65’te Arouna Koune attı

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 31 puanda kalırken, Antalyaspor 32 puana çıktı ve 9 Aralık 2018’de Bursa deplasmanındaki 3 puanın ardından 7 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek.

Son güncelleme 17:22 | 23 Şubat 2019
Antalyaspor sivasspor
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