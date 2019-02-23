MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-2 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta mücadelesinde Hakan Keleş’in takımı Sivasspor ile Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 2-1’lik skorla kazandı. Antalyaspor’un gollerini 36. dakikada Nazım Sangare ve 45. dakikada penaltıdan Souleymane Doukara kaydetti. Sivasspor’un golünü 65’te Arouna Koune attı

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 31 puanda kalırken, Antalyaspor 32 puana çıktı ve 9 Aralık 2018’de Bursa deplasmanındaki 3 puanın ardından 7 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek.