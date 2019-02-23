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MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 3-0 Kasımpaşa | Süper Lig 23. hafta
Futbol

MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 3-0 Kasımpaşa | Süper Lig 23. hafta

Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Kasımpaşa 3-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı ve ligde üst üste altıncı kez yenilgiye uğrayarak düşüşünü sürdürdü.

23 Şubat 2019 16:00

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta mücadelesinde Sergan Yalçın’in takımı Aytemiz Alanyaspor ile Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 3-0’lık skorla kazandı.

Alanyaspor’un gollerini 43. ve 54. dakikada Papiss Cisse, 89. dakikada ise Josef Sural kaydetti. Mücadelede dakikalar 43’ü gösterirken konuk ekip Kasımpaşa’da Popov rakibine yaptığı hareketin ardından VAR’ın yardımıyla kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Kasımpaşa aldığı bu yenilginin ardından ligde üst üste altıncı maçını da kaybetmiş oldu ve düşüşünü sürdürdü. Alınan bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor 31 puana yükselirken, Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Akhisar ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Trabzonspor’u konuk edecek.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam 

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan (Dk. 78 Sackey), Villafanez, Efecan Karaca (Dk. 87 Cenk Ahmet Alkılıç), Djalma Campos, Cisse (Dk. 83 Sural)

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Tarkan Serbest, Sadiku, Perica (Dk. 46 Koita), Khalili, Hajradinovic (Dk. 68 İlhan Depe), Karim Hafez (Dk. 80 Özgür Çek), Trezeguet

Goller: Dk. 7 ve 53 Cisse, Dk. 89 Sural (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Popov (Kasımpaşa) 

Sarı kartlar: Dk. 15 Perica, Dk. 68 Koita (Kasımpaşa), Dk. 24 Cisse, Dk. 45 Villafanez, Dk. 90 Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor)

Son güncelleme 18:23 | 23 Şubat 2019
alanyaspor Kasımpaşa
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