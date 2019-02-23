Beşiktaş’ta Aydoğan Cevahir adaylığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü üyelerinden Aydoğan Cevahir, kulübün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park’ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında söz alan Cevahir, mevcut başkan Fikret Orman ve yönetimine eleştiride bulunarak, “Başkan adayı oluyorum, hodri meydan.” ifadesini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Fikret Orman ile üyelerden Hürser Tekinoktay daha önce başkanlığa aday olduklarını açıklamışlardı.

Fikret Orman Divan Kurulu Toplantısı`nda sert çıktı! `Biz dilenmedik` Fikret Orman, Beşiktaş`ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı`nda Galatasaray ve Fenerbahçe`ye gönderme yaptı. İlgili Haberi Oku