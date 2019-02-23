Basketbolda toplu sonuçlar

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde 20’nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 93-83
Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol: 66-97
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Finalspor-Bursaspor: 59-87
Petkimspor-Karesispor: 85-86
Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ: 70-74
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
İstanbulgücü-Mersin Üniversitesi: 93-66
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 74-68
Yalova VİP Gençlik-Çankaya Üniversitesi: 70-92