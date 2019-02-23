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Basketbolda toplu sonuçlar
Kadınlar Basketbol Ligi

Basketbolda toplu sonuçlar

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi

23 Şubat 2019 20:50

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde 20’nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 93-83

Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol: 66-97

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Finalspor-Bursaspor: 59-87

Petkimspor-Karesispor: 85-86

Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ: 70-74

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

İstanbulgücü-Mersin Üniversitesi: 93-66

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 74-68

Yalova VİP Gençlik-Çankaya Üniversitesi: 70-92

Son güncelleme 20:50 | 23 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
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1
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0
BB Erzurumspor
Konyaspor
Bugün - 16:00
-
Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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