SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika.. TBMM başkanını seçiyor
TFF 1.Lig

Altınordu’nun gençleri ‘Penaltı haksız’ diye topu dışarı attı

İzmir’de Altınordu Futbol Kulübü’nün U17 (17 yaş altı) takımından bir oyuncu, hakemin kendi lehlerine verdiği penaltının haksız olduğunu düşünüp topu dışarı attı.

23 Şubat 2019 16:31

U17 Elit Ligi'nde namağlup Altınordu'nun genç takımı, bugün Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'nda Adana Demirspor'la karşılaştı.

Maçın 67'nci dakikasında hakem Altınordu lehine penaltı verdi. Penaltının ceza sahasında mı yoksa dışında mı olduğu uzun süre tartışıldı.

Müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu düşünen Altınordulu Enis Destan topu bilerek dışarıya attı. Bu hareket tribünler tarafından desteklendi.

Öte yandan maçı 2-0'la Altınordu kazandı.

İşte o anlar…

Karşılaşma sonrasında pozisyonun içinde yer alan futbolcular şu açıklamayı yaptı;

22 Şubat 2019 Trabzonspor maçında Göztepe taraftarından derslik hareket! Spor Toto Süper Lig`in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe`yi 3-1 mağlup ederken ev sahibi ekibin taraftarlarının bordo mavili oyuncuları alkışlaması ve maçtan sonra tribüne çağırması takdir topladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:20 | 23 Şubat 2019
adana demirspor altınordu Penalto
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Bugün - 13:30
1
-
0
BB Erzurumspor
Konyaspor
Bugün - 16:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR