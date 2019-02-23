Altınordu’nun gençleri ‘Penaltı haksız’ diye topu dışarı attı

U17 Elit Ligi'nde namağlup Altınordu'nun genç takımı, bugün Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'nda Adana Demirspor'la karşılaştı.

Maçın 67'nci dakikasında hakem Altınordu lehine penaltı verdi. Penaltının ceza sahasında mı yoksa dışında mı olduğu uzun süre tartışıldı.

Müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu düşünen Altınordulu Enis Destan topu bilerek dışarıya attı. Bu hareket tribünler tarafından desteklendi.

Öte yandan maçı 2-0'la Altınordu kazandı.

İşte o anlar…

Bu toprakların çocuklarına inanın, güvenin… Ne verirseniz, onu biçersiniz… Eğer “adaletli” olmayı öğretirseniz, yanlışlıkla verilen penaltıyı gözünü bile kırpmadan dışarıya atar. Aferin be çocuk… pic.twitter.com/1alM384DCW — Altınordu FK (@AltinorduFK) 23 Şubat 2019

Karşılaşma sonrasında pozisyonun içinde yer alan futbolcular şu açıklamayı yaptı;

O pozisyonun iki kahramanı Enis Destan ve Ayhan Biterge konuştu… Gençler sizinle ne kadar gurur duysak az… pic.twitter.com/fRK3u7Ud1a — Altınordu FK (@AltinorduFK) 23 Şubat 2019

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