13. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu nefes kesti

Mustafa SARIİPEK / Muğla'nın Datça İlçesinde düzenlenen 13. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonunda 4'ü Yunanlı olmak üzere 405 yüzücünün mücadelesi nefes kesti. Saat 11'de Kumluk Plajı'nda başlaması gereken yarışlar fırtına ve dalga nedeniyle saat 14'de daha dingin olan Taşlık Plajında gerçekleştirildi.

Datça Belediyesi’nin organizasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile gönüllülerin katkılarıyla bu yıl Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’nun 13’üncüsünü rüzgar ve yağmur durduramadı. Yunanistan'ın Selanik Şehrinden biri özürlü olmak üzere 4 erkek ve bir de bayan yüzücünün katıldığı yarışlarda 405 yüzücü mücadele etti.

Bugün saat 11'de Kumluk Plajı ile Fener Adası arasında 3 bin metrelik uzun parkur ile Kumluk Plajı ile İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurun startı hava muhalefeti yüzünden verilemedi. Yarışlar saat 14'de Taşlık Plajında yapılması kararlaştırıldı. 3 ve 1.500 metrelik iki yarışında parkuru olarak Taşlık Plajı ile Fener Adası kullanıldı.

Yarışların startını Datça Kaymakamı Mesut Çoban ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Datça'nın CHP'li Belediye Başkanı Gürsel Uçar verdi.

Datça Belediyesi Başkanı Gürsel Uçar bu yıl maratonun ana temasının sokak hayvanları olarak belirlenmesinin önemine dikkat çekti.