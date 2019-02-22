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Zenit Fenerbahçe maçı sonrası Zenit teknik patronu Sergey Semak’tan Tolgay Arslan itirafı: ‘Bir futbol hilesi yaptım…’
Uefa Avrupa Ligi

Zenit Fenerbahçe maçı sonrası Zenit teknik patronu Sergey Semak’tan Tolgay Arslan itirafı: ‘Bir futbol hilesi yaptım…’

Zenit Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmayı değerlendiren Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, Tolgay Arslan'la yaşadığı tartışmaya da değindi. Semak, "Tolgay Arslan'la yaşadığımız olayda bir futbol hilesi yaptım. Hakemin dikkatini bu noktaya çekerek Tolgay'ın sarı kart görmesi için yapılan bir futbol hilesiydi sadece. Zaten maçta sonra kendisiyle el sıkıştık, bunlar oyunda olan şeyler" dedi.

22 Şubat 2019 07:14

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu 2. maçında 1-0’lık yenilginin rövanşında konuğu Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla mağlup eden ve temsilcimizi kupanın dışına iten Zenit’te Teknik Direktör Sergey Semak, maçı değerlendirdi. Maçta Tolgay Arslan’la tartıştığı ve Tolgay’ın sarı kart gördüğü pozisyonu da değerlendiren Semak, “Tolgay Arslan’la yaşadığımız olayda bir futbol hilesi yaptım. Hakemin dikkatini bu noktaya çekerek Tolgay’ın sarı kart görmesi için yapılan bir futbol hilesiydi sadece. Zaten maçta sonra kendisiyle el sıkıştık, bunlar oyunda olan şeyler” ifadelerini kullandı.

Semak, iki gol ve bir asistle geceye damga vuran Serdar Azmoun hakkında “Bugün en iyi oyuncularımızdan biriydi. Maç boyunca takıma çok yardımcı oldu ve turun gelmesinde büyük rol oynadı. Bizim en iyi hücum oyuncularımızdan biri” dedi.

Semak, “Çok zor bir maçtı gerçekten. İki ay ara verdiğimiz için çok iyi oynamamıştık ilk maçta ama bu maçta iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kolay değildi. 2 aylık bir aranın ardından neredeyse yeniden lige başlıyoruz. Bu önemli aranın ardından maça adapte olmak, çevirebilmek kolay değildi” diye konuştu. 21 Şubat 2019 Sadık Çiftpınar: `Akıllı davransak tur atlayabilirdik` UEFA Avrupa Ligi`nde Zenit`e 3-1 yenilerek Avrupa`ya veda eden Fenerbahçe`de, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:34 | 22 Şubat 2019
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