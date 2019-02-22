Victor Moses’tan Zenit maçı sonrası değerlendirme: ‘Bedelini ağır ödedik’

Fenerbahçe’nin ara transferde kadrosuna kattığı Victor Moses, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Zenit maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Victor Moses, “Futbol bu ve şu anda bundan başka bir açıklama bulamıyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk karşılaşmada çok güzel bir performans sergilemiştik. İkinci maçın onların avantajına olan bir tarafı vardı; ikinci maç onların sahasında olacaktı. Ama biz buraya elimizden gelenin en iyisini yapma düşüncesiyle geldik. Ancak yaptığımız bazı hatalar, sonucun bu hale gelmesine neden oldu. Bundan dersler çıkarabiliriz, bundan birçok şey öğrenebiliriz. Yine önümüze bakarken buradan aldıklarımızı kendimize katabiliriz ama başımızı öne eğmektense takım halinde birleşmemizi ve takım halinde odaklanmamızı önümüzdeki maçlara yoğunlaştırmamız gerekiyor. Buradan bu şekilde böyle bir mağlubiyetle ayrılmak gerçekten acı verici. Çünkü her şey bizim elimizdeydi, tamamen ivme bize doğru dönmüş durumdaydı ama yaptığımız hataların bedelini ağır ödedik. Şu anda bundan başka bir şey söyleyemiyorum.” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 23.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Victor Moses, “Bu akşam yaptığımız hataları kesinlikle bir kez daha yapmamamız gerekiyor. Takım halinde bir araya gelip bu hatalardan gerekli dersleri çıkararak önümüze bakmamız gerekiyor. Kesinlikle bir daha böyle hatalar olmamalı. Pazartesi günü Beşiktaş'a karşı çok zor bir karşılaşma oynayacağız. Tamamen o derbiye odaklanmak mecburiyetindeyiz ve şu anda tek isteğimiz bu. Ligde nasıl ve hangi pozisyonda olduğumuzu gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Ama o karşılaşmaya kadar takım halinde bir birlik olarak en iyi şekilde çalışmalıyız. O maçı kazanmak tek düşüncemiz olacak, bunu yapmaya gayret göstereceğiz. Rakibimiz kendi sahasında oynuyor, tabii ki zor bir karşılaşma olacak. Ama birlikte çalışırsak, yapacaklarımızı birlikte sahaya yansıtırsak neden olmasın?” dedi.

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Moses, kendi performansına ilişkin soruyu ise, “Doğrusunu söylemek gerekirse ben sadece futbol oynamak istiyorum. Takım, her zaman bir oyuncudan daha önemlidir ve daha önde gelir. Benim isteğim, futbol oynamak ve takıma katkı sağlayabilmek. Şu anda ligde içinde bulunduğumuz durumu biliyoruz. Ligde olabildiğince bu takımın yukarıya çıkmasını istiyorum. Bu sezonu bitirebileceğimiz en yüksek pozisyonda bitirelim istiyoruz. Dediğim gibi lig tablosunda şu anda nasıl bir pozisyonda olduğumuzu biliyoruz. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bu karşılaşmayı unutmalıyız ve Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapıp o maçı kazanmak istiyoruz.” şeklinde cevapladı.

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