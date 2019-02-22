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UEFA’dan AEK’ya ertelemeli men cezası!
Dünyadan Futbol

UEFA’dan AEK’ya ertelemeli men cezası!

UEFA, kasım ayında Ajax ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle Yunan temsilcisine iki yıl ertelemeli men cezası verdi

22 Şubat 2019 17:24

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), sahasında çıkan olaylar nedeniyle Yunanistan’ın AEK takımına ertelemeli men cezası verdi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Ajax ile oynanan 27 Kasım 2018 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında yaşanan tribün ve saha olayları nedeniyle Yunan ekibine iki yıl ertelemeli men cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca AEK’nın UEFA organizasyonlarındaki gelecek iki maçını seyircisiz oynayacağı ve kulübün 80 bin avro para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Ajax, karşılaşmayı Dusan Tadic’in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

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Son güncelleme 17:24 | 22 Şubat 2019
aek ajax
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