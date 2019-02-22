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Tuncay Şanlı’dan ikinci gole sert tepki: ‘Antrenmanda attırmaz’
Fenerbahçe

Tuncay Şanlı’dan ikinci gole sert tepki: ‘Antrenmanda attırmaz’

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Zenit'e 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Eski F.Bahçeli futbolcu Tuncay Şanlı FB TV'de maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

22 Şubat 2019 07:43

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Zenit St. Petersburg deplasmanından 3-1’lik mağlubiyet ile dönerek Avrupa kupalarına veda etti. Zenit’in gollerini Ozdoyev ve Sardar Azmoun (2) atarken Fenerbahçe’nin tek golü Mehmet Topal’ın ayağından geldi.

FB TV’de karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçeli eski oyuncu Tuncay Şanlı, “Böyle bir takıma karşı üzülmek daha üzücü. Atılan ikinci golde Fenerbahçeli oyuncular topu bıraktı. İnce detaylar maçın kaderini etkiledi. Antrenmanda bile böyle golleri takım arkadaşlarınıza attırmazsınız” dedi!

22 Şubat 2019 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: `Tebrik ediyorum ama bizden iyi olmayan bir takıma elendik` UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Zenit`e 3-1 yenilen Fenerbahçe tur biletini rakibine kaptırdı. Kadıköy`deki 1-0`lık galibiyet tura yetmezken teknik direktör Ersun Yanal maç sonunda Bizden iyi olmayan takıma elendik, bu bizi üzüyor dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:45 | 22 Şubat 2019
Fenerbahçe tuncay şanlı zenit
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