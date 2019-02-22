Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Parmak’tan yürek burkan açıklama!

Trabzonspor’un 24 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Parmak, Göztepe maçındaki futbolu ve attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken maç sonu yaptığı açıklamalarla herkesi duygulandırdı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Parmak, 73. dakikada attığı golle bordo mavili ekibi 2-1’lik üstünlüğe taşırken 90+3’te Kadu’nun kendi kalesine attığı golün de yaratıcısı oldu.

Trabzonspor’un 3-1 kazandığı maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan 24 yaşındaki futbolcu, “Takım galip geldiği sürece kimin gol attığının önemi kalmıyor. Ama tabii ki gol attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için de çok mutluyum. Her Trabzonlunun hayalidir bu formayı giymek. Ben bu formaya biraz geç kavuştum, 24 yaşındayım” dedi.

Öte yandan kuzeninin kanser hastalığına yakalandığını belirten Parmak, “Kuzenim kanser hastalığına yakalandı. 4. seviyede hastalığı. Ben bu formayı giymek için 24 yıl bekledim, savaştım ve kazandım. O da bu savaşı kazanacak ve hastalığını yenecek.” ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ 2. GOLÜ

Bu sezon takımının 1-0 geride olduğu Demir Grup Sivasspor maçında takımının beraberlik golünü kaydeden Abdulkadir Parmak, Göztepe karşısında da takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

Trabzonspor’da uzatma bölümünde oyuna dahil olan 20 yaşındaki Murat Cem Akpınar ile 19 yaşındaki Ali Osman Karnapoğlu, kariyerlerinde ilk kez Süper Lig maçına çıktı.

MAÇ SONUCU | Göztepe 1-3 Trabzonspor | Süper Lig 23. hafta Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Göztepe`ye konuk olan Trabzonspor, 3-1 galip geldi ve iki haftalık yenilgi serisini bozarak yeniden hayat buldu. Ligdeki son 5 maçının 4`ünü kaybeden Göztepe ise taraftarı önünde aradığı galibiyete yine ulaşamadı. İlgili Haberi Oku