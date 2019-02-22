Trabzonspor maçında Göztepe taraftarından derslik hareket!

Süper Lig’de kötü günler geçiren ve üst üste puan kayıpları yaşayan Göztepe’de, 3 puandan daha önemli şeylerin olduğunu hissettiren bir gece yaşandı.

23. hafta karşılaşmasında Trabzonspor’u ağırlayan İzmir ekibi, maçın son anlarına doğru oyundan çıkan ve oyuna giren bordo mavili oyunculara alkışlarla eşlik etti.

Trabzonsporlu futbolcular da bu harekete alkışlarla karşılık verirken maç sonunda bordo mavili oyuncular Göztepe tribünlerine gitti.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor'un son golünden sonra kendi oyuncularını protesto etti ve teknik direktör Kemal Özdeş aleyhinde tezahürat yaptı.

Trabzonsporlu taraftarlar ise maçın bitiminde ilk önce Göztepe lehine tezahürat yaptıktan sonra bordo-mavili takımı tribüne çağırdı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise yaşananlarla ilgili olarak, “Oynayanlar değil, alkışlayanlar büyüktür. Göztepe taraftarını tebrik ediyorum” yorumunda bulundu.

Maç sonunda ise bordo mavili ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Göztepe taraftarına teşekkür edildi.

Futbolun centilmen yüzünü özlemiştik. Maç sonu her iki takımı da alkışlayarak uğurlayan Göztepe taraftarına teşekkürlerimizle. @Goztepe pic.twitter.com/liDxKgyLm0 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 22 Şubat 2019

Trabzonspor`un yıldızı Abdülkadir Parmak`tan yürek burkan açıklama! Trabzonspor`un başarılı futbolcusu Abdülkadir Parmak, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada herkesi duygulandırdı. Kuzeninin kanser rahatsızlığına yakalandığını belirten Parmak, Ben savaştım ve kazandım. İnşallah kuzenim de bu savaşı kazanarak aramıza dönecek ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku