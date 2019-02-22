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Trabzonspor maçında Göztepe taraftarından derslik hareket!
Trabzonspor

Trabzonspor maçında Göztepe taraftarından derslik hareket!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederken ev sahibi ekibin taraftarlarının bordo mavili oyuncuları alkışlaması ve maçtan sonra tribüne çağırması takdir topladı.

22 Şubat 2019 23:16

Süper Lig’de kötü günler geçiren ve üst üste puan kayıpları yaşayan Göztepe’de, 3 puandan daha önemli şeylerin olduğunu hissettiren bir gece yaşandı.

23. hafta karşılaşmasında Trabzonspor’u ağırlayan İzmir ekibi, maçın son anlarına doğru oyundan çıkan ve oyuna giren bordo mavili oyunculara alkışlarla eşlik etti.

Trabzonsporlu futbolcular da bu harekete alkışlarla karşılık verirken maç sonunda bordo mavili oyuncular Göztepe tribünlerine gitti.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor'un son golünden sonra kendi oyuncularını protesto etti ve teknik direktör Kemal Özdeş aleyhinde tezahürat yaptı.

Trabzonsporlu taraftarlar ise maçın bitiminde ilk önce Göztepe lehine tezahürat yaptıktan sonra bordo-mavili takımı tribüne çağırdı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise yaşananlarla ilgili olarak, “Oynayanlar değil, alkışlayanlar büyüktür. Göztepe taraftarını tebrik ediyorum” yorumunda bulundu.

Maç sonunda ise bordo mavili ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Göztepe taraftarına teşekkür edildi.

22 Şubat 2019 Trabzonspor`un yıldızı Abdülkadir Parmak`tan yürek burkan açıklama! Trabzonspor`un başarılı futbolcusu Abdülkadir Parmak, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada herkesi duygulandırdı. Kuzeninin kanser rahatsızlığına yakalandığını belirten Parmak, Ben savaştım ve kazandım. İnşallah kuzenim de bu savaşı kazanarak aramıza dönecek ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:49 | 22 Şubat 2019
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