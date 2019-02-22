SON DAKİKA UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi. Fenerbahçe’yi eleyen Rus ekibi Zenit, son 16 turunda İspanyol Villarreal’in rakibi oldu. Galatasaray’ın kupanın dışına iten Benfica ise Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile eşleşti.

Barış Telli`nin hikayesi UEFA`da ses getirdi: Türkiye`nin süperstarı! İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı`nın milli futbolcusu Barış Telli`nin, UEFA`ya verdiği röportaj büyük ses getirdi. UEFA internet sitesi ve sosyal medya kanallarında yayımlanan röportaj kısa sürede yarım milyon izlenme sayısı ve on binlerce beğeniye ulaştı. İlgili Haberi Oku

Kurada aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilirken, bu turda ilk maçlar 7 Mart’ta, rövanşları ise 14 Mart’ta yapılacak. Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

UEFA`dan Türk kulüplerine 70 milyon euro! Galatasaray 1 galibiyet, 2 beraberliğe rağmen 38,5 milyon euro kazandı. Fenerbahçe 12,75, Beşiktaş 11,55 , Akhisarspor 7,18 milyon euroyu kasasına koydu. Medipol Başakşehir 280 bin euroyla sezonu kapattı. İlgili Haberi Oku

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Chelsea (İngiltere) – Dinamo Kiev (Ukrayna)

Eintracht Frankfurt (Almanya) – Inter (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Benfica (Portekiz)

Napoli (İtalya) – Salzburg (Avusturya)

Valencia (İspanya) – Krasnodar (Rusya)

Sevilla (İspanya) – Slavia Prag (Çekya)

Arsenal (İngiltere) – Rennes (Fransa)

Zenit (Rusya) – Villarreal (İspanya)