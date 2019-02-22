Son dakika | FIFA’dan Chelsea’ye şok transfer cezası!

FIFA, İngiltere Premier Lig devi Chelsea’ye 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yaptığı usulsüzlük nedeniyle, 2 transfer döneminde transfer yapmama cezası verdi.

The FIFA Disciplinary Committee has sanctioned the English club Chelsea FC and The Football Association for breaches relating to the international transfer and registration of players under the age of 18. Read more on @FIFAcom https://t.co/iTpcozM7Mz — FIFA Media (@fifamedia) 22 Şubat 2019

Chelsea’ye ayrıca 970 bin euro para cezası verildi. Chelsea, 2020 yazına kadar kadrosuna oyuncu transferi yapamayacak.

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Konu ile ilgili FIFA’dan yapılan açıklamada “18 yaş altı futbolcuların korunması, FIFA’nın transferlerde gözettiği kilit unsurlardan biridir… Bu durum, Spor Tahkim Mahkemesi tarafından da teyit edilmiştir. FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen kararlar bugün bildirilmiştir. Karara FIFA Temyiz Kurulu önünde itiraz edilebilir” denildi.