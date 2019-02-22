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Son dakika | FIFA’dan Chelsea’ye şok transfer cezası!
İngiltere Premier Lig

Son dakika | FIFA’dan Chelsea’ye şok transfer cezası!

FIFA'dan İngiliz futbol devi Chelsea'ye şok ceza geldi...

22 Şubat 2019 12:48

FIFA, İngiltere Premier Lig devi Chelsea’ye 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yaptığı usulsüzlük nedeniyle, 2 transfer döneminde transfer yapmama cezası verdi.

Chelsea’ye ayrıca 970 bin euro para cezası verildi. Chelsea, 2020 yazına kadar kadrosuna oyuncu transferi yapamayacak.

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Konu ile ilgili FIFA’dan yapılan açıklamada “18 yaş altı futbolcuların korunması, FIFA’nın transferlerde gözettiği kilit unsurlardan biridir… Bu durum, Spor Tahkim Mahkemesi tarafından da teyit edilmiştir. FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen kararlar bugün bildirilmiştir. Karara FIFA Temyiz Kurulu önünde itiraz edilebilir” denildi.

Son güncelleme 13:40 | 22 Şubat 2019
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